Ильина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1870
Сын: Никитин Илья
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Илария
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
02.05.1876
Сын: Николай
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Никитин Дмитрий
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: София
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
09.09.1883
Сын: Федор
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Макар
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Рождение ребёнка
01.02.1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дмитриев Никита
Смерть
Неизвестно