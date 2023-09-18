Ильина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
1872 г.р.
1876 г.р.
1878 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1870

Сын: Никитин Илья

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Илария

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
02.05.1876

Сын: Николай

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Никитин Дмитрий

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: София

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Федор

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Макар

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Рождение ребёнка
01.02.1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дмитриев Никита

Смерть
Неизвестно
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