Афонин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Павел Петрович

Афонин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонин Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Серафима Павловна

Мать ребёнка: Василиса Аввакумовна

Рождение ребёнка
08.05.1915

Сын: Афонин Николай Павлович

Мать ребёнка: Василиса Аввакумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Аввакумовна

Место жительства
Неизвестно
в деревне Пойловой Курагинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close