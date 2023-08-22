Афонин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонин Пётр
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Серафима Павловна
Мать ребёнка: Василиса Аввакумовна
Рождение ребёнка
08.05.1915
Мать ребёнка: Василиса Аввакумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Аввакумовна
Место жительства
Неизвестно
в деревне Пойловой Курагинской волости
Смерть
Неизвестно