Демидович Николай Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Николай Илларионович

Место рождения

д. Коршуновка

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Демидович Илларион

Мать: Демидович Елизавета Михайловна

д. Коршуновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Ефросинья Игнатьевна

Смерть
24.02.1943
рядовой стрелок пропал без вести
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Место захоронения: Пустошкинский р-н, Пригородная вол., автомобильная дорога Пустошка - Сергейцево, д. Сергейцево, при въезде, справа
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