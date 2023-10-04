Демидович Николай Илларионович
Место рожденияд. Коршуновка
Дата рождения1903
Дата смерти24.02.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Демидович Илларион
д. Коршуновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1943
рядовой стрелок пропал без вести
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Место захоронения: Пустошкинский р-н, Пригородная вол., автомобильная дорога Пустошка - Сергейцево, д. Сергейцево, при въезде, справа