Демидович Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Демидович Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
Западно-Сибирский кр., Большереченский р-н, с. Коршуново
Рождение ребёнка
1888
Сын: Демидович Василий Ларионович (Илларионович)
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
Тобольская губ., Тарский уезд, Нагорно-Ивановская вол., д. Коршунова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Демидович Димитрий Илларионович
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
Добрезино, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Демидович Иоанн Илларионович
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
07.06.1900
Дочь: Марфа Илларионовна
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1902
Дочь: Июлиания Илларионовна
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
1903
Сын: Демидович Николай Илларионович
Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна
д. Коршуновка
Бракосочетание
Неизвестно