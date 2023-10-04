Демидович Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидович Демидович Фома Власович

Мать: Демидович Клара Антоновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Демидович Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

Западно-Сибирский кр., Большереченский р-н, с. Коршуново
Рождение ребёнка
1888

Сын: Демидович Василий Ларионович (Илларионович)

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

Тобольская губ., Тарский уезд, Нагорно-Ивановская вол., д. Коршунова
Рождение ребёнка
1895

Сын: Демидович Димитрий Илларионович

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

Добрезино, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Демидович Иоанн Илларионович

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
07.06.1900

Дочь: Марфа Илларионовна

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1902

Дочь: Июлиания Илларионовна

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
1903

Сын: Демидович Николай Илларионович

Мать ребёнка: Демидович Елизавета Михайловна

д. Коршуновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Елизавета Михайловна

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