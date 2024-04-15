Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1853 ст.
Сын: Харченко Демид Игнатьевич
Отец ребёнка: Харченко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Харченко Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно