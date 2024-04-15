Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1853 ст.

Сын: Харченко Демид Игнатьевич

Отец ребёнка: Харченко Игнат Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.

Сын: Харченко Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Харченко Игнат Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Игнат Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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