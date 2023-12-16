Харченко Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти02.08.1855 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.08.1852 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Григорьевич Харченко
Рождение ребёнка
15.08.1853 ст.
Сын: Харченко Демид Игнатьевич
Мать ребёнка: Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.
Мать ребёнка: Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1855 ст.
Причина смерти: от холеры
Похороны
04.08.1855 ст.