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Харченко Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

02.08.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.08.1852 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Григорьевич Харченко
Рождение ребёнка
15.08.1853 ст.

Сын: Харченко Демид Игнатьевич

Мать ребёнка: Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.10.1854 ст.

Сын: Харченко Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Харитина Прокопьевна Или Романовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.08.1855 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от холеры
Похороны
04.08.1855 ст.
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