Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна 06.06.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1989

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1989

Отец: Алифонов Юрий Георгиевич

Мать: Алифонова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракуша Владимир

Рождение ребёнка
22.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стратий Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стратий Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маракуша Владимир

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