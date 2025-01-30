Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маракуша Владимир
Рождение ребёнка
22.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стратий Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стратий Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.05.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маракуша Владимир