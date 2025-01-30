Стратий Александр Евгеньевич 12.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стратий Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
01.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна

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