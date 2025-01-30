Стратий Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
01.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стратий (Алифонова) Татьяна Юрьевна