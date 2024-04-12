Короваева (Асанова) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короваева (Асанова) Евдокия Осипова

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Асанов Осип Перфилев

Мать: Асанова Пелагея Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короваев Ананий

Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Смерть
Неизвестно
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