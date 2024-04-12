Короваева (Асанова) Евдокия Осипова
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: Асанов Осип Перфилев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Короваев Ананий
Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Смерть
Неизвестно