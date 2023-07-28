Виногорова (Фоминых) Акилина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Виногоров Николай Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Виногоров Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Виногоров Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Виногоров Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Виногорова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Виногорова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Виногоров Никанор Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Виногоров Николай Филиппович
Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно