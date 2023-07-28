Виногорова (Фоминых) Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Фоминых) Акилина Алексеевна

Место рождения

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виногоров Николай Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Сын: Виногоров Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Сын: Виногоров Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Сын: Виногоров Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Виногорова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Виногорова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902

Сын: Виногоров Никанор Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Виногоров Николай Филиппович

Отец ребёнка: Виногоров Филипп Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Филипп Васильевич