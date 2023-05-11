Латышева (Басалаева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Басалаева) Прасковья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1842

Отец: Басалаевъ Аристархъ Елистратъ

Мать: Басалаева Софья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1863

Муж: Латышевъ Петръ

Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Латышевъ Иосифъ

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1865

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1871

Сын: Латышевъ Даниилъ

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1880

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1883

Сын: Латышевъ Георгий

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Латышевъ Петръ

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