Латышева (Басалаева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения16.10.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1842
Отец: Басалаевъ Аристархъ Елистратъ
Мать: Басалаева Софья
Бракосочетание
01.07.1863
Муж: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1864
Сын: Латышевъ Иосифъ
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.07.1865
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
08.12.1871
Сын: Латышевъ Даниилъ
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
05.10.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
22.07.1880
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1883
Сын: Латышевъ Георгий
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Латышевъ Петръ