Плотникова Влада Випльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Влада Випльевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2014

Отец: Плотников Виталий Валерьевич

Мать: Лобач Наталья Ивановна

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