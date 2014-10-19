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Плотникова Влада Випльевна
Плотникова Влада Випльевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2014
Пол
Женский
Отец
Плотников Виталий Валерьевич
Мать
Лобач Наталья Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.2014
Отец:
Плотников Виталий Валерьевич
Мать:
Лобач Наталья Ивановна
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