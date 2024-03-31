Плотников Виталий Валерьевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Валерий Васильевич
Мать: Наталья Андреевна
Россия
Место жительства
22.12.1969
Рождение ребёнка
26.10.2003
Сын: Плотников Всеволод Витальевич
Рождение ребёнка
19.10.2014
Дочь: Плотникова Влада Випльевна
Мать ребёнка: Лобач Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобач Наталья Ивановна