Плотников Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Виталий Валерьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Валерий Васильевич

Мать: Наталья Андреевна

Россия
Место жительства
22.12.1969
Бракосочетание
?.08.2002

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2003

Сын: Плотников Всеволод Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2014

Дочь: Плотникова Влада Випльевна

Мать ребёнка: Лобач Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобач Наталья Ивановна

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