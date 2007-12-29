Ильина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1957
Дата смерти29.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1957
Рождение ребёнка
13.03.1980
Сын: Ильин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
04.02.1983
Дочь: Иванова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
26.10.1985
Дочь: Ильина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович
Смерть
29.12.2007