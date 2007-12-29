Ильина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1957

Дата смерти

29.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1957

Отец: Румянцев Иван Никифорович

Мать: Румянцева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1980

Сын: Ильин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
04.02.1983

Дочь: Иванова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
26.10.1985

Дочь: Ильина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Валентинович

Смерть
29.12.2007