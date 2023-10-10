Баева (Борисова) Фиона Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Борисова) Фиона Данилова

Место рождения

Долгуша

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Борисов Даниил Даниилов

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1886

Муж: Баев Яков Акимов

Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Баев Яков Акимов

Бракосочетание
01.11.1890

Муж: Григорьев Семен Иванов

Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1891

Дочь: Васса Семенова

Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов

Рождение ребёнка
11.03.1893

Дочь: Дария Семенова

Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов

Рождение ребёнка
27.10.1894

Сын: Григорьев Нестор Семенов

Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Григорьев Григорий Семенов

Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов

Смерть
Неизвестно
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