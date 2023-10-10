Баева (Борисова) Фиона Данилова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Борисов Даниил Даниилов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1886
Муж: Баев Яков Акимов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Баев Яков Акимов
Бракосочетание
01.11.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1891
Дочь: Васса Семенова
Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1893
Дочь: Дария Семенова
Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1894
Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Григорьев Григорий Семенов
Отец ребёнка: Григорьев Семен Иванов
Смерть
Неизвестно