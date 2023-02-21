(Долгих) Марья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Долгих Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Ефим Иванович
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Долгих Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Долгих Иван Иванович
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область