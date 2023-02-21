(Долгих) Марья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Марья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Долгих Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Ефим Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Долгих Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Роман Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долгих Захар Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долгих Иван Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Иван Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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