Долгих Иван Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Иван Давыдович

Долгих Иван Давыдович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Долгих Давыд Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Долгих Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Романовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Ефим Иванович

Мать ребёнка: Марья Романовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Долгих Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Марья Романовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Роман Иванович

Мать ребёнка: Марья Романовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долгих Захар Иванович

Мать ребёнка: Марья Романовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долгих Иван Иванович

Мать ребёнка: Марья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Романовна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close