Долгих Иван Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Долгих Давыд Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Долгих Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Романовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Ефим Иванович
Мать ребёнка: Марья Романовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Долгих Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Марья Романовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Марья Романовна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Марья Романовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Долгих Иван Иванович
Мать ребёнка: Марья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Романовна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область