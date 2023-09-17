Орловская Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская Агриппина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Орловский Максим Иванович

Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Орловский Иван Иванович

Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Орловский Фома Иванович

Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Иван Степанович

Смерть
После 1779
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