Орловская Агриппина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Орловский Максим Иванович
Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Орловский Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779