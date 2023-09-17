Орловский Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Орловский Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Орловский Максим Иванович
Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779