Орловский Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Орловский Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Орловский Максим Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Орловский Иван Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Орловский Фома Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агриппина Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Агриппина Яковлевна

Смерть
После 1779
Покровское, Чернігівська область
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