Харюшина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1934
Дата смерти06.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1965
Дочь: Афонина Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Харюшин Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.05.?
Дочь: Варичева Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Харюшин Леонид Дмитриевич
Смерть
06.07.1922