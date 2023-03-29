Харюшина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарюшина Валентина Петровна

Харюшина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1934

Дата смерти

06.07.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1965

Дочь: Афонина Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Харюшин Леонид Дмитриевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.05.?

Дочь: Варичева Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Харюшин Леонид Дмитриевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
06.07.1922
Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close