Афонина Марина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Рождение ребёнка
19.05.1985
Дочь: Пантюхова Светлана Генадиевна
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.12.1986
Дочь: Шабалина Татьяна Генадиевна
Рождение ребёнка
25.10.1991
Сын: Пантюхов Григорий Генадиевич
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно