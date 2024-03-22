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Афонина Марина Леонидовна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: Харюшин Леонид Дмитриевич

Мать: Харюшина Валентина Петровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.05.1985

Дочь: Пантюхова Светлана Генадиевна

Отец ребёнка: не указан

Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.12.1986

Дочь: Шабалина Татьяна Генадиевна

Отец ребёнка: не указан

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
25.10.1991

Сын: Пантюхов Григорий Генадиевич

Отец ребёнка: не указан

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Владимир Борисович

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