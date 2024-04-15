Щербаков Федор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.04.1890 ст.
Василий Терентьевич Белокур
Восприемник
02.09.1891 ст.
Захар Мартинович Карпенко
Восприемник
30.06.1896 ст.
Агриппина Григорьевна Денисенко
Восприемник
02.06.1897 ст.
Иван Иванович Ковалев
Восприемник
30.06.1898 ст.
Петр Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно