Щербаков Федор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Федор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Терентьевич Белокур
Восприемник
02.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Мартинович Карпенко
Восприемник
30.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Григорьевна Денисенко
Восприемник
02.06.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Ковалев
Восприемник
30.06.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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