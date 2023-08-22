Корнаков Прохор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнаков Прохор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1937

Сын: Корнаков Виктор Прохорович

Мать ребёнка: Корнакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнаков Юрий Прохорович

Мать ребёнка: Корнакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнакова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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