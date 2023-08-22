Корнаков Прохор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1937
Сын: Корнаков Виктор Прохорович
Мать ребёнка: Корнакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнакова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно