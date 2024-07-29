Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
1900
Бракосочетание
1915
Юртинская, Филинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1916
Сын: Барьков Иоанн Прокопиевич
Отец ребёнка: Барьков Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1922
Дочь: Барькова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Барьков Прокопий Семенович
Луговая Суббота Уватский р-он