Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вторушин Виктор Иванович

Мать: Вторушина (Пузина) Агриппина Павловна

Бракосочетание
1900

Муж: Вторушин Ареф Петрович

Бракосочетание
1915

Муж: Барьков Прокопий Семенович

Юртинская, Филинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Барьков Иоанн Прокопиевич

Отец ребёнка: Барьков Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
20.10.1922

Дочь: Барькова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Барьков Прокопий Семенович

Луговая Суббота Уватский р-он

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