Барьков Прокопий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1915
Юртинская, Филинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1916
Сын: Барьков Иоанн Прокопиевич
Мать ребёнка: Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна
Рождение ребёнка
20.10.1922
Дочь: Барькова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна
Луговая Суббота Уватский р-он
Смерть
Неизвестно