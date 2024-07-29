Барьков Прокопий Семенович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барьков Прокопий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Барьков Симеон Симеонович

Мать: Барькова Феодосия Иоанновна

Бракосочетание
1915

Жена: Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна

Юртинская, Филинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Барьков Иоанн Прокопиевич

Мать ребёнка: Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна

Рождение ребёнка
20.10.1922

Дочь: Барькова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Барькова (Вторушина) Маремьяна Викторовна

Луговая Суббота Уватский р-он
Смерть
Неизвестно

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