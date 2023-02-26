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Михаил Фёдоров

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.07.1855

Дата смерти

04.08.1855

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1855

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Анна Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1855
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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