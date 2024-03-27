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Морген Хаим (Михаил) Аронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Смерть
1900
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