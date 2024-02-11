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Шалухин Филлип Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1797 по 1798 ст.

Дата смерти

1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1798 ст.

Отец: Шалухин Никита Максимович

Мать: Шалухина Анна Тимофеевнв

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Устинья Филлиповна

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Шалухин Харлампий Филлипович

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Шалухин Григорий Филлипович

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Марья Филлиповна

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Шалухин Павел Филлипович

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Шалухин Корней Филлипович

Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Авдотья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1828 ст.
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