Шалухин Филлип Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1797 по 1798 ст.
Дата смерти1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1798 ст.
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Устинья Филлиповна
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Шалухин Харлампий Филлипович
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Шалухин Григорий Филлипович
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Марья Филлиповна
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Шалухин Корней Филлипович
Мать ребёнка: Шалухина Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1828 ст.