Якубовский Александр Адамович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Якубовский Хасень Александрович
Мать ребёнка: Якубовская Шарифа
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Яков Александрович
Мать ребёнка: Якубовская Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Шарифа
Смерть
Неизвестно