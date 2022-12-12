Якубовская Шарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Якубовский Хасень Александрович
Отец ребёнка: Якубовский Александр Адамович
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Яков Александрович
Отец ребёнка: Якубовский Александр Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно