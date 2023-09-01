Спивак (Генкина) Галина Исааковна
Место рожденияKvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia
Дата рождения16.09.1947
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1947
Kvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Иванова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Спивак Анатолий Шамшанович
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1979
Сын: Спивак Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Спивак Анатолий Шамшанович
Balashikha, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область