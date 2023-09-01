Спивак (Генкина) Галина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спивак (Генкина) Галина Исааковна

Место рождения

Kvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia

Дата рождения

16.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1947

Отец: Генкин Исаак Борисович

Мать: Генкина Татьяна Григорьевна

Kvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia
Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Иванова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Спивак Анатолий Шамшанович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1979

Сын: Спивак Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Спивак Анатолий Шамшанович

Balashikha, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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