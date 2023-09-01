Генкина (N) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генкина (N) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1947

Дочь: Спивак Галина Исааковна

Отец ребёнка: Генкин Исаак Борисович

Kvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генкин Александр Исаакович

Отец ребёнка: Генкин Исаак Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
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