Генкина (N) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: N Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1947
Дочь: Спивак Галина Исааковна
Отец ребёнка: Генкин Исаак Борисович
Kvartal Akatovo, , , Balashikha, МО Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генкин Александр Исаакович
Отец ребёнка: Генкин Исаак Борисович
Работа или профессия
Неизвестно