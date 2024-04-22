Шайдуров Никифор Герасимович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти16.06.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Шайдуров Герасим
1873 в поручителях
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: Панина Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Шайдурова -- Анастасия Прокопьева
Рождение ребёнка
29.03.1881
Сын: Шайдуров Марк Никифорович
Мать ребёнка: Шайдурова -- Анастасия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1895