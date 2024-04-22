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Шайдуров Никифор Герасимович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

16.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шайдуров Герасим

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1873 в поручителях
Рождение ребёнка
10.01.1876

Дочь: Панина Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Анастасия Прокопьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.03.1881

Сын: Шайдуров Марк Никифорович

Мать ребёнка: Шайдурова -- Анастасия Прокопьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Анастасия Прокопьева

Смерть
16.06.1895
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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