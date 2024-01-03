Шайдурова -- Анастасия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: Шайдурова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шайдуров Николай Герасимович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно