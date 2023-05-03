Торопова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропова Ульяна Васильевна

Торопова Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ирина Наумовна

Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Токарева Настасья Наумовна

Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Шипиловских Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Торопова Иван Наумович

Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Наум Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close