Торопова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ирина Наумовна
Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Токарева Настасья Наумовна
Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Шипиловских Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Торопов Наум Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Смерть
Неизвестно