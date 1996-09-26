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Мухаммадияров Мергажам (Довабий) Абдагазизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Мухаммадияров Абдугазиз

Мать: Мухаммадиярова Саима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммадияров Ришат Мергажам угли

Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаммадиярова Хамдия

Рождение ребёнка
23.07.1968

Дочь: Мухаммадиярова Галиба Мергажам кизи

Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия

Рождение ребёнка
18.07.1970

Дочь: Мухаммадиярова Зульфия Мергажам кизи

Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия

Смерть
26.09.1996

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