Мухаммадияров Мергажам (Довабий) Абдагазизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти26.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Отец: Мухаммадияров Абдугазиз
Мать: Мухаммадиярова Саима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаммадияров Ришат Мергажам угли
Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаммадиярова Хамдия
Рождение ребёнка
23.07.1968
Дочь: Мухаммадиярова Галиба Мергажам кизи
Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия
Рождение ребёнка
18.07.1970
Дочь: Мухаммадиярова Зульфия Мергажам кизи
Мать ребёнка: Мухаммадиярова Хамдия
Смерть
26.09.1996