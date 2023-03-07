Грязев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1921
Дата смерти23.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1921
Отец: Грязев Николай Дмитриевич
Мать: Грязева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.07.1946
Дочь: Рзянина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Саратовском политехническом институте заведующим кафедрой химии.
Образование
Неизвестно
высшее, доктор химических наук ,профессор
Смерть
23.09.1975
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище