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Грязев Николай Николаевич

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.05.1921

Дата смерти

23.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1921

Отец: Грязев Николай Дмитриевич

Мать: Грязева Анна Семеновна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1946

Дочь: Рзянина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Саратовском политехническом институте заведующим кафедрой химии.
Образование
Неизвестно
высшее, доктор химических наук ,профессор
Смерть
23.09.1975
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище
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