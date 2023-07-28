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Алексеев Павел Иванович

Место рождения

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

После 14.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 14.02.1888 ст.

Отец: Алексеев Иван - Иоанн Яковлевич

Мать: Алексеева Гликерия Даниловна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Жена: Алексеева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.05.1910 ст.

Дочь: Таисия Павловна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Алексеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
восприемница сестра родителю девица Павла
Смерть
Неизвестно