Алексеев Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 14.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 14.02.1888 ст.
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1910 ст.
Дочь: Таисия Павловна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Алексеевна
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
восприемница сестра родителю девица Павла
Смерть
Неизвестно