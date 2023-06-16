Алексеева (Надуялова) Гликерия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Надуялова) Гликерия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 14.02.1888 ст.

Сын: Алексеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван - Иоанн Яковлевич

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова Павла Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Алексеев Иван - Иоанн Яковлевич

Смерть
Неизвестно