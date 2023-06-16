Алексеева (Надуялова) Гликерия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 14.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Алексеев Иван - Иоанн Яковлевич
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Павла Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Алексеев Иван - Иоанн Яковлевич
Смерть
Неизвестно