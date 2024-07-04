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Дегтярев Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярев Петр Васильевич

Мать: Дегтярева Парадеева Прасковья Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Елена Никитична

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Трофим Никитич

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Степан Никитич

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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