Дегтярев Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Елена Никитична
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлевна
Смерть
Неизвестно