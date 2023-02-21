Пигулевская Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1799
Сын: Пигулевский Евмений Нестеров
Отец ребёнка: Пигулевский Нестер Иванов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пигулевский Василий Нестеров
Отец ребёнка: Пигулевский Нестер Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигулевский Никита Нестеров
Отец ребёнка: Пигулевский Нестер Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно