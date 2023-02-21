Пигулевский Нестер Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пигулевский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1799
Сын: Пигулевский Евмений Нестеров
Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пигулевский Василий Нестеров
Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигулевский Никита Нестеров
Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно