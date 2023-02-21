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Пигулевский Нестер Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигулевский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1799

Сын: Пигулевский Евмений Нестеров

Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пигулевский Василий Нестеров

Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигулевский Никита Нестеров

Мать ребёнка: Пигулевская Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигулевская Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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