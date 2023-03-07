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Василий Ильин

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1789 г.р.
1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1801

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Анна Евсеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1806

Жена: Александра Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евсеева

Смерть
Неизвестно
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