Василий Ильин
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1801
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Анна Евсеева
Бракосочетание
26.05.1806
Жена: Александра Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евсеева
Смерть
Неизвестно