Гаврикова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Александр
Отец ребёнка: Гавриков N
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипаева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипаева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипаева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипаева Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипаева Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно