Гаврикова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Александр

Отец ребёнка: Гавриков N

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипаева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипаева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипаева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипаева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипаева Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Сипаев Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипаев Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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