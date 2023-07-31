Прокофьева (Ишакова) Екатерина Леонтьевна
Место рождения453306 Egoryevka, Respublika Bashkortostan Russian Federation
Дата рождения1907
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ишаков Леонтий Харлампиевич
Мать: не указана
453306 Egoryevka, Respublika Bashkortostan Russian Federation
Рождение ребёнка
19.11.1942
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1982