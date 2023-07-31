Прокофьева (Ишакова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева (Ишакова) Екатерина Леонтьевна

Прокофьева (Ишакова) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

453306 Egoryevka, Respublika Bashkortostan Russian Federation

Дата рождения

1907

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ишаков Леонтий Харлампиевич

Мать: не указана

453306 Egoryevka, Respublika Bashkortostan Russian Federation
Рождение ребёнка
19.11.1942

Сын: Прокофьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1982