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Лоскутов Иван Матвеевич

Место рождения

Янкеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1911

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лоскутов Матвей Кузьмич

Мать: не указана

Янкеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лоскутова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Прасковья Яковлевна

Смерть
1953
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл