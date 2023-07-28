Лоскутов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1953
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лоскутов Матвей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лоскутова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953