(Гаврюшин) Мария Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гаврюшин) Мария Кузмина

(Гаврюшин) Мария Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1816

Дочь: Анисья Егорова

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1819

Дочь: Аграфена Егорова

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гаврюшин Сергей Егоров

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гаврюшин Иван Егоров

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гаврюшин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1831

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close