(Гаврюшин) Мария Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1816
Дочь: Анисья Егорова
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
13.06.1819
Дочь: Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гаврюшин Иван Егоров
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов
Рождение ребёнка
11.12.1831
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Гаврюшин Егор Кириллов