Шерстнева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти?.12.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шерстнева Анна
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шерсневъ Кузьма
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
23.04.1800
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1804
Сын: Шерстневъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шерстневъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
27.03.1808
Дочь: Ковригина Марія
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
18.02.1812
Дочь: Шерстнева Маремьяна
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Рождение ребёнка
25.02.1814
Дочь: Шерстнева Авдотья
Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Савелий
Смерть
?.12.1838