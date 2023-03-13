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Шерстнева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

?.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шерстнева Анна

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шерсневъ Кузьма

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1800

Сын: Шерстневы Василий Ирина

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1804

Сын: Шерстневъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шерстневъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Рождение ребёнка
27.03.1808

Дочь: Ковригина Марія

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1812

Дочь: Шерстнева Маремьяна

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1814

Дочь: Шерстнева Авдотья

Отец ребёнка: Шерстневъ Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Савелий

Смерть
?.12.1838
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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