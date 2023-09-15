Ковригина (Шерснева) Марія
Место рождения
Дата рождения27.03.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1808
Отец: Шерстневъ Савелий
Мать: Шерстнева Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Валявина Ольга
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ковригинъ Илья
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
24.09.1834
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
22.11.1836
Дочь: Басалаева Екатерина
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Мареміана
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
13.03.1841
Сын: Ковригинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
04.06.1843
Сын: Ковригинъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
10.03.1846
Сын: Ковригинъ Василій
Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковригинъ Ѳеодоръ