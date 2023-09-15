Ковригина (Шерснева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Шерснева) Марія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1808

Отец: Шерстневъ Савелий

Мать: Шерстнева Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Валявина Ольга

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ковригинъ Илья

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1834

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1836

Дочь: Басалаева Екатерина

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Мареміана

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1841

Сын: Ковригинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1843

Сын: Ковригинъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1846

Сын: Ковригинъ Василій

Отец ребёнка: Ковригинъ Ѳеодоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Ѳеодоръ

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