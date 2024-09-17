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Надуткин Андрей 1 Корниилович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: Надуткин Корниил Даниилович

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Надуткин Захар Андреевич 1

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Надуткин Василий Андреевич 1

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Надуткин Илья Андреевич 1

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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