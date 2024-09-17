Надуткин Андрей 1 Корниилович
Место рождения
Дата рождения1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: Надуткин Корниил Даниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Надуткин Захар Андреевич 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745 ст.
Сын: Надуткин Василий Андреевич 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Надуткин Илья Андреевич 1
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно